Пилот «Ред Булла» Серхио Перес и гонщик «Уильямса» Николас Латифи стартуют на Гран-при Нидерландов с пит-лейна.

Решение принято в связи с тем, что спецификации их болидов будут не такими, как в квалификации. Латифи пришлось внести изменения в переднее антикрыло и нос машины, а у Чеко изменена батарея силовой установки.

Гонка состоится сегодня, 5 сентября, на автодроме «Зандворт», и начнется в 16:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Напомним, после 12 этапов лидером личного зачета пилотов идет Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», его преимущество над Максом Ферстаппеном составляет всего три очка.