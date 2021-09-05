Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному подразделению ведомства провести проверку после массовой драки фанатов «Зенита» и «Спартака».

Как сообщает пресс-служба СК, Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Тверской области провести процессуальную проверку на предмет возможного оказания сопротивления сотрудникам полиции, находившимся при исполнении служебных обязанностей, и дать объективную правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего.

Напомним, массовая драка произошла в центре Твери, в ней приняли участие около 60 человек. Один из болельщиков получил тяжелые травмы, сообщается о переломе позвоночника. На данный момент делом занимается полиция. В отделение были доставлены 11 человек, которые не успели скрыться с места происшествия.

По информации телеграм-канала «КБ Телега», инициаторами потасовки стали фанаты «Спартака». Они атаковали фанатов «Зенита», приехавших в Тверь на матч «Зенита-2» в ФНЛ.