Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российских спортсменов на юниорском этапе Гран-при в Кошице (Словакия).

«Хочется очень сильно поздравить Плющенко. И мальчик, и девочка произвели очень сильное впечатление: они грамотно, хорошо и интересно катались, прыгали прекрасно. Они по праву стали первыми. Все хорошо катались, без откровенных провалов», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, ученики Евгения Плющенко завоевали три медали в Кошице. В женских соревнованиях золото и серебро взяли Вероника Жилина и Софья Муравьева, у юношей победил Кирилл Сарновский.

Также медали от России завоевали Аделия Петросян, Илья Яблоков, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина/Игорь Шустицкий, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев и Полина Костюкович/Алексей Брюханов.