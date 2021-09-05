Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман случайно опубликовал в своем «Твиттере» эпизод мультсериала «Свинка Пеппа».

Публикация успела набрать более тысячи лайков и 500 ретвитов, после чего была удалена.

Напомним, Куман возглавил «Барселону» в 2020 году, до этого он на протяжении двух лет работал в сборной Нидерландов. Также специалист тренировал «Эвертон», «Саутгемптон», «Фейеноорд», «АЗ», «Валенсию», «ПСВ», «Бенфику», «Аякс» и «Витесс».

В субботу, 4 сентября, стало известно, что «Барселона» планирует продлить контракт с Куманом.

После трех туров чемпионата Испании «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков.