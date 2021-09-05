Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу сборной России над Кипром (2:0) в отборе на ЧМ-2022.

«Самое главное — забили два мяча в ворота Кипра, победили. Идем к выполнению нашей главной задачи — выйти с первого места на чемпионат мира в Катар. Теперь смотрим за игрой Хорватии и Словакии», — приводит слова Медведева РБК Спорт.

Напомним, матч Кипр — Россия проходил вчера, 4 сентября, в Никосии. Гости одержали победу со счетом 2:0, по голу забили Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.

Набрав 10 очков, Россия вышла на первое место в турнирной таблице группы Н, опередив Хорватию по дополнительным показателям.