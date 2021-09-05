Московский «Спартак» хочет купить полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», красно-белые уже сделали предложение ростовчанам, однако на данный момент клуб не заинтересован в трансфере игрока. «Ростов» согласится продать Глебова только в том случае, если успеет найти ему адекватную замену.

Напомним, 21-летний Глебов защищает цвета «Ростова» с января 2019 года, его действующий контракт рассчитан до лета 2024-год. По оценке портала Transfermarkt стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

До перехода в «Ростов» Глебов выступал за «Анжи», а на молодежном уровне играл за «Томь» и «Локомотив». Также полузащитник провел 14 матчей за молодежную сборную России.