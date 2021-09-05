Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о давлении на грека Стефаноса Циципаса. Игроки тура обвиняют спортсмена в том, что он делает слишком долгие туалетные перерывы и возможно пользуется подсказками команды.

«Справедливо, что на Циципаса давили и игроки, и трибуны из-за туалетных перерывов. Они растянуты. Непонятно, где лимит времени на такие вещи. Его надо придерживаться. Зверев же не голословно говорит, что Циципасу подсказывают», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, сначала недовольство поведением Циципаса выразил немецкий теннисист Александр Зверев, затем его поддержал британец Энди Маррей. Сам Стефанос утверждает, что никогда не нарушал правила, а во время длительных пауз меняет мокрую одежду на сухую.

На US Open Циципас сенсационно потерпел поражение от 18-летнего испанца Карлоса Алькараса в третьем круге.