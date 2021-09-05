Российский телеведущий Владимир Соловьев высказался о выступлении сборной России в матче против Кипра в матче отбора на ЧМ-2022.

Слова Соловьева цитирует портал «РБ Спорт». По словам эксперта, команде был важен результат, и она его достигла.

«Наблюдать за сборной России — болезненная практика. Печально смотреть на национальную команду», — отметил Соловьев, добавив, что России повезло, что она не пропустила от сборной Кипра и сумела забить два мяча. Упрекать, по словам ведущего, ему бы никого не хотелось, потому что сборная Карпина старалась.

«Немного странно, когда Джикия принимает мяч, останавливается и делает характерное движение руками: «и что мне делать»? Ну окей. Или когда мяч получает русский народный Гильерме. Ну окей», — сказал Соловьев.