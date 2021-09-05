Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об игре сборной России по футболу в матче с Кипром в отборе на ЧМ-2022.

Слова Тихонова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«К счастью, я не смотрел это безобразие. В целом, можно ещё монголов 10:0 обыграть и радоваться. Как можно сравнивать сборную России и Кипр?», — сказал Тихонов, добавив, что такие команды Россия должна побеждать с закрытыми глазами.

По словам эксперта, незачем орать после победы России над Кипром, ладно бы ещё команда достойно выступила, например, против сборной Италии. Также Тихонов отметил, что следующий соперник сборной России — это Мальта, страна, которая меньше по размеру, чем одна Смоленская область.

«Я не буду болеть за российский футбол, пока он не станет нормальным, на который можно смотреть», — заключил Тихонов.

Напомним, Россия обыграла Кипр со счетом 2:0.