Петербургский СКА сегодня, 6 сентября, сыграет против владивостокского «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра состоится в Петербурге на площадке «Ледового дворца». Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

СКА стартовал в новом розыгрыше регулярного чемпионата с двух выездных побед. В первой игре команда Валерия Брагина сумела победить череповецкую «Северсталь» со счетом 3:2. После этого СКА отправился в Ярославль, где обыграл «Локомотив» по буллитам (4:3 в пользу петербуржцев).

«Адмирал» же проиграл две стартовые встречи чемпионата. Со счетом 1:4 «Адмирал» проиграл московскому «Спартаку», а со счетом 3:4 уступил омскому «Авангарду» (по буллитам).

В прошлом розыгрыше КХЛ «Адмирал» не принимал участия.