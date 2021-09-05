Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о трансферах Криштиану Роналду и Рафаэля Варана.

Слова Погба цитирует Get French Football News со ссылкой на интервью Telefoot.

«Приезд Рафаэля Варана положительно повлиял на клуб. У нас с ним прекрасные отношения, мы знаем друг друга достаточно давно», — сказал Погба, добавив, что счастлив тому факту, что Варан теперь в Манчестере и может делиться своим опытом и приносить пользу команде.

«Роналду? Всегда приятно играть с лучшими. Это огромный плюс для футболистов, когда они могут тренироваться с великим игроком. Он поднимет уровень нашей команды», — подчеркнул Погба.

Напомним, Рафаэль Варан перешёл в «МЮ» из мадридского «Реала», а «Криштиану Роналду — из туринского «Ювентуса».