Российские лыжники Юлия Ступак и Артем Мальцев стали победителями гонок с раздельным стартом на открытом чемпионате Италии по лыжероллерам 2021 года.

Соревнования в эти дни проводятся в Форни-Авольтри.

На дистанции 10 км свободным стилем Ступак одержала победу с результатом в 26 минут и 24,3 секунды. На втором месте — итальянка Катерина Ганц, уступившая 18,3 секунды, на третьем — ещё одна итальянка Иления Дефранческо (20 секунд отставания). Россиянка Христина Мацокина финишировала 5-й, Алиса Жамбалова пришла к финишу 6-й.

Результат Артема Мальцева на 15-километровке свободным стилем — 32 минуты и 50,8 секунды. Вторым к финишу пришел Франческо де Фабиани, третьим — Федерико Пеллегрино.

Глеб Ретивых показал 6-й результат, Евгений Дементьев стал 8-м, Сергей Устюгов — 10-м, Евгений Белов — 28-м, Александр Бессмертных — 32-м.