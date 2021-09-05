Голландский пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов, 13-й этап чемпионата Формулы-1 в сезоне-2021.

Гонка прошла на автодроме «Кольцо Зандворт», пилоты преодолели по трассе 72 круга.

Эта домашняя победапобеда позволила Ферстаппену возглавить турнирную таблицу зачета пилотов. На втором и третьем местах расположились гонщики команды «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас. Хэмилтон проиграл Ферстаппену более 20 секунд, Боттас — более 50 секунд.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин сошёл с дистанции на 43-м круге. Он стартовал с 18-й позиции, но не смог завершить гонку. Его партнер по команде Мик Шумахер финишировал с отставанием от лидера в 3 круга.