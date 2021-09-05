Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила российского тяжелоатлета Хаджимурата Аккаева от соревнований до 2035 года.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, дисквалификация связана с нарушением антидопинговых правил. Тяжелоатлет нарушил пункты, связанные с запретом на участие в соревнованиях во время срока дисквалификации.

Аккаева ранее отстраняли за неоднокретное нарушение антидопинговых правил. Он отбывал 8-летнюю дисквалификацию с 2 августа 2016 года, в его пробах перед играми в Пекине и перед играми в Лондоне был обнаружен оралтуринабол. Срок новой дисквалификации действует с 22 января 2019 года.

Отметим, Хаджимурат Аккаев является серебряным призером Олимпиады в Афинах 2004 года.