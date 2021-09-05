Российские фигуристы, чемпионы Европы и призеры ЧМ Евгения Тарасова и Владимир Морозов сменили короткую программу, с которой они будут выступать в олимпийском сезоне.

Информацию об этом сообщает портал «Матч ТВ». Фигуристы представят новую короткую программу на открытых контрольных прокатах сборной России в Челябинске. Выступления пройдут на арене «Трактор» 11-12 сентября.

Известно, какой частично будет музыка для новой программы: пара использует саундтрек из фильма «МЫ. Верим в любовь» авторства Абеля Коженевски.

С предыдущей короткой программой Тарасова/Морозов успели выступить на турнире Cranberry Cup в Бостоне, та постановка была сделана под музыку Клода Дебюсси «Clair de Lune». Фигуристы выиграли соревнования в парном катании на том турнире.