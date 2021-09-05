Стало известно, почему российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин сошел с дистанции во время итоговой гонки Гран-при Нидерландов.

Соревнования проводились на автодроме «Кольцо Зандворт». Победу в гонке одержал голландец из «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Мазепин по ходу гонки шел на 19-й позиции и опережал своего напарника из «Хаас» Мика Шумахера более чем на 30 секунд. Но на 43-м круге заезда его вынудили вернуться на пит-лейн, механики закатили его болид в боксы и гонка на этом для россиянина завершилась.

Согласно информации от «Хаас» в «Твиттере» команды, Мазепин вынужден был сойти с трассы из-за поломки гидравлических систем.

После 13 этапов чемпионата «Формулы-1» Никита Мазепин так и не набрал в гонках ни одного очка.