Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен высказался о своей победе на Гран-при Нидерландов, 13-м этапе Формулы-1 в сезоне-2021.

Слова Ферстаппена цитирует Sky Sports.

«Как вы можете слышать по реакции трибун, у меня потрясающие ощущения. Понятно, что перед началом уик-энда у нас были большие ожидания и реализовать такие ожидания всегда непросто», — отметил пилот, добавив, что очень рад домашней победе и выходу в лидеры чемпионата. По словам Ферстаппена, болельщики на автодроме в Зандворте были просто невероятными.

«В «Мерседесе» очень старались осложнить нам жизнь, но у нас все время получалось им отвечать. Мы можем быть очень довольны тем, как сегодня выступила вся наша команда», – заключил Ферстаппен.