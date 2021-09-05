Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков рассказал о том, что лыжники группы Юрия Бородавко провели вакцинацию от COVID-19 европейской вакциной.

«Группа Бородавко прививки европейской вакциной себе уже сделала. Не готов говорить по персоналиям, но скажу: в целом это реально. Первую дозу они сделали на сборе в Италии, вторую – в Эстонии», — сообщил Перевозчиков в интервью порталу «Спорт-Экспресс».

По словам Перевозчикова, его группа сейчас находится на сборах в Италии и могла бы поставить первую дозу вакцины, но надо было бы что-то делать со второй. «Получается, что нужно заранее планировать вакцинацию на следующем сборе и оставаться в Европе, но это ещё не в каждой стране возможно. В Эстонии у нас есть свои люди, через них удалось договориться. Далеко не везде так получится», — подчеркнул тренер.