Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Финляндии в рамках группового этапа чемпионата Европы по волейболу 2021 года.

Игра прошла на стадионе «Тампере Айс» и завершилась со счётом 3:1 в пользу российских волейболистов. Счет по партиям 22:25, 25:15, 25:23, 25:17 в пользу сборной России.

Это первое поражение для команды Финляндии на этом турнире. Ранее финны обыграли команды Северной Македонии и Испании. Сборная России одержала вторую победу подряд — ранее россияне уступили в четырех сетах сборной Турции, а затем на тай-брейке обыграли Нидерланды.

В следующем туре команда Туомаса Саммельвуо встретится со сборной Испании. Игра состоится во вторник, 7 сентября. Команде Финляндии предстоит сыграть со сборной Нидерландов.