Московский ЦСКА уступил московскому «Локомотиву» в товарищеской встрече во время перерыва на матчи сборных.

Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «железнодорожников».

Участие в матче приняли те игроки, которые не вызывались в национальные команды во время этого перерыва.

Счёт в матче открыл хавбек «Локомотива» Даниил Куликов на 19-й минуте встречи, он реализовал пенальти после фола Константина Кучаева.

Во втором тайме «Локомотив» увеличил преимущество благодаря голу Андрея Никитина с передачи Герано Керка, который провел первый матч за «красно-зеленых». ЦСКА удалось отыграть только один мяч к концу встречи: на 82-й минуте отличился Эдуард Багринцев.