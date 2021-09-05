Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич высказался об игре петербургского «Зенита» в финале Кубка Кондрашина и Белова, где команда обыграла ЦСКА.

Слова Елевича цитирует портал «Матч ТВ». По мнению тренера, «зенитовцы» были более собранными, а у ЦСКА не было той игры, которую обычно ждут от этого клуба.

«Я считаю, что не стоит обращать внимания на результат этой встречи. Сейчас только идет подготовка к сезону, и, я думаю, что постепенно армейцы наберут обороты», — сказал Елевич, добавив, что о чем-то говорить можно будет только к октябрю.

По словам эксперта, важнее всего было увидеть, как «Зенит» провел игру без ключевого игрока в прошлом сезоне Кевина Пангоса. «Он часто брал инициативу на себя, а тут как раз сыграли другие люди. И мне «Зенит» без Пангоса понравился», — сказал Елевич.

Напомним, «Зенит» обыграл ЦСКА с разгромным счетом 100:73.