Стало известно, что бразильские футболисты петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо вернулись в расположение клуба и приступили к тренировкам.

Об этом сообщил агент игроков Луис Фернандо Гарсия, его слова цитирует портал Sport24.

«Малком и Клаудиньо прилетели в Россию и уже тренируются с командой», — сказал Гарсия.

Напомним, ранее Малком и Клаудиньо были отозваны из сборной Бразилии, поскольку в таком случае они рисковали пропустить игру Лиги чемпионов против «Челси» в Лондоне. В «Зените» отмечали, что УЕФА и ФИФА проигнорировали эту ситуацию, так что клубу пришлось отзывать своих игроков. Отметим, футболистов из клубов АПЛ не отпустили на сборы национальных команд в страны «красной зоны» по коронавирусу.