Российский продюсер ледовых шоу Илья Авербух высказался о том, чего ожидать российским фигуристкам от судейства на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

Слова Авербуха цитирует портал «Матч ТВ».

«Наших фигуристок не надо сравнивать с гимнастками. Аверины действительно были абсолютными лидерами, а фигуристы меняются поколениями», — отметил Авербух, добавив, что в спортивных состязаниях нет вечных чемпионов и доминантов, ведь все работают и стремятся победить.

«Я считаю, на ближайшей Олимпиаде нашим фигуристам стоит ждать объективных оценок. Конкуренты у нас есть во всех видах», — сказал Авербух, отметив, что есть виды фигурного катания, где Россия — фаворит, а есть те — где российские спортсмены далеко от победы.