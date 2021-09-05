Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о смене короткой программы спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Слова Транькова цитирует портал Sport24.

«Любая программа должна подчёркивать сильные стороны спортсмена, а с композицией Дебюсси «Лунный свет», как нам показалось, мы немножко не угадали», — отметил Траньков, добавив, что фигуристам была важна скорость и мощь катания, а камерной музыкой Дебюсси сильные стороны было сложно подчеркнуть.

«Идея изменённой программы принадлежит Дане Глейхенгаузу, но, естественно, там осталось много вещей от программы Жулина. Просто они были немного переосмыслены и где-то была изменена подача», — сказал Траньков, добавив, что поменялась сама концепция программы.

По словам Транькова, решение о смене программы принимали все вместе, и Даниил Глейхенгауз смог доработать короткую программу как он хотел и как задумывал.