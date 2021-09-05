Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на то, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов приняли решение поменять его короткую программу на новую.

Слова Жулина цитирует портал Sport24.

«Мне кажется, нет никакого риска изменять программу перед началом олимпийского сезона. Это абсолютно нормальный рабочий процесс», — сказал Жулин, добавив, что фигуристы могли просто поменять музыку, чтобы не было двух похожих программ, и порядок элементов может сохраниться.

«Но это решение их тренера, так что я совершенно спокойно к этому отношусь. Ничего страшного», — сказал Жулин.

Напомним, Евгения Тарасова и Владимир Морозов лишь один раз исполнили короткую программу «Лунный свет» в постановке Жулина — на турнире Cranberry Cup.