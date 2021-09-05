Капитан сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл раскритиковал качество поля на стадионе «Центральный» в Казани, где его национальная команда встречалась со сборной Белоруссии в рамках отбора на ЧМ-2022.

Слова Бэйла цитирует портал РИА Новости.

«Поле было очень мягким и сухим. Играть было тяжело. Как минимум, его стоило смочить. Может быть, это помогало сборной Белоруссии», — сказал Бэйл, отметив, что команда Уэльса уже играла на подобных полях, но это доставило сложностей, как и дальний перелет в Россию.

Напомним, сборная Белоруссии со счетом 2:3 уступила команде Уэльса в отборочном матче на ЧМ-2022. Гарет Бэйл отметился в этом матче хет-триком, гол и передача на счету белорусского хавбека «Локомотива» Виталия Лисаковича.