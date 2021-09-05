Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выручил крупную сумму денег в первые 12 часов с момента старта продаж футболок Криштиану Роналду.

Информацию об этом сообщает испанское издание AS. Как стало известно СМИ, за первые 12 часов «МЮ» заработал около 45 миллионов евро.

Отмечается, что сам клуб получает лишь небольшую долю от выручки за проданные футболки, основная сумма отходит техническому спонсору клуба — компании аdidas.

Напомним, Криштиану Роналду перебрался в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» в конце августа 2021 года. В составе «МЮ» он уже провел несколько сезонов — с 2003 по 2009 годы. По словам самого Роналду, ключевую роль в его возвращении в клуб сыграл экс-тренер манкунианцев сэр Алекс Фергюсон.