Норвежский биатлонист, четырехкратный чемпион мира Стурла Хольм Лагрейд высказался о целях на сезон-2021/22.

В интервью Nordic Magazine он ответил, что его подготовка идет отлично, и до сих пор у него были очень хорошие тренировки с командой. «Я убежден, что могу улучшать свои слабые места неделю за неделей. Так что я надеюсь, что подготовлюсь к следующему сезону еще лучше, чем в прошлом году», — отметил биатлонист, добавив, что все биатлонисты согласятся с тем, что основная цель на сезон — это хорошее выступление на Олимпиаде в Пекине.

«Моей целью в первую очередь будет Олимпиада, и во вторую – желтая майка лидера Кубка мира», — подчеркнул Лагрейд.

Напомним, сезон-2020/21 стал дебютным для Лагрейда на Кубке мира.