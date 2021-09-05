Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался о своем сходе с дистанции на этапе Гран-при «Формулы-1» в Нидерландах.

Напомним, Мазепин завершил гонку на 43 круге, по официальным данным, из-за проблем с гидравликой.

«Я расстроен. Моя работа — водить машину, и я чувствую, что в последние два гоночных уик-энда я слишком мало гонялся. К счастью, я не виноват в этом, поэтому о таких вещах я стараюсь не думать», — сказал Мазепин, добавив, что он хорошо провел гонку и имел неплохой первый круг.

Из-за проблем с гидравликой, по словам пилота, пришлось снижать мощность двигателя, и Роберт Кубица обошел его болид, а затем и вовсе пришлось сойти с трассы.

«Тем не менее я провел хорошую гонку, и это было очень весело. Я сделал всё, что мог. Просто хочу дать лучший результат команде, но сегодня был не мой день», — сказал Мазепин, чьи слова цитирует портал Autosport.