Умер 17-летний футболист английского клуба «Вест Бриджфорд Колтс» Дилан Рич. Официальное заявление появилось на сайте клуба.

Игрок скончался спустя три дня после инцидента, случившегося в матче молодежного Кубка Англии против клуба «Бостон Юнайтед». Ричу поплохело во время игры, он был доставлен в больницу Ноттингема. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но спортсмен скончался.

«С большой грустью вынуждены объявить о трагической кончине Дилана Рича. Эта новость оставила всех, кто связан с нашим клубом, опустошенными и убитыми горем», — говорится в заявлении клуба. В команде заявили, что собираются оказать поддержку игрокам и официальным лицам клуба, которые пострадали от этого трагического события. Также молитвы всех в клубе сейчас обращены к родителям Дилана Майку и Анне, его сестре Люси, а также друзьям и товарищам по команде.