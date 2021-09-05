Матч между сборными Бразилии и Аргентины по футболу был приостановлен из-за выхода на поле сотрудников полиции.

Игра в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года проходит на стадионе «Коринтианс» в Сан-Паулу. На данный момент счет в игре 0:0.

Уполномоченные представители медицинских служб Бразилии приняли решение решить вопрос с участием в матче четырех аргентинских игроков, которые прибыли из Великобритании. На поле вышли сотрудники полиции, чтобы задержать сразу нескольких игроков из клубов АПЛ — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо.

После инцидента вся сборная Аргентины в полном составе покинула поле. Тоже самое сделала и бригада арбитров из Венесуэлы. Пока неизвестно, будет ли матч продолжен, перенесен на другую дату или время или же отменен.