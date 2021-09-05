Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о том, нравится ли ему быть всемирно известным.

Слова Роналду цитирует портал Daily Mail.

«Нравится ли мне известность? Это скучно. Быть мной скучно. Это очень здорово в самом начале: ты богат, тебя показывают на телевидении, о тебе говорят на радио», — сказал футболист, отметив, что спустя года он на все стал смотреть другим взглядом.

«У меня есть девушка и дети, но нет частной жизни, она закончилась. Люди говорят: «Да, но ты богат. У тебя есть деньги, машины, дома», но это еще не всё», — заявил футболист.

Напомним, Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» летом 2021 года.