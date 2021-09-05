Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, обыграв представителя Великобритании Даниэля Эванса.

Игра прошла на стадионе Артура Эша и завершилась в трёх сетах. Счёт 6:3, 6:4, 6:3 в пользу Медведева. Теннисисты провели на корте один час и 43 минуты.

На счету Медведева 13 эйсов за игру, а также две двойных ошибки и 4 из 7 успешно реализованных брейк-пойнта. Эванс не сделал ни одной подачи навылет, сделал три двойных и сумел взять одну подачу соперника.

В четвертьфинале Медведеву предстоит сразиться с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом, который сенсационно сумел выбить с турнира аргентинца Диего Шварцмана. Голландец пробился в основную сетку через квалификацию.