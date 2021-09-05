Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил о том, что команда не собирается доигрывать матч с Бразилией в отборе на ЧМ-2022.

Слова Месси из телеэфира цитирует портал EiFSoccer.

«Мы уходим. Мы приехали сюда с намерением играть. Пришли, и нас никто не предупредил, что что-то должно произойти. Мы приехали три дня назад, нас могли депортировать раньше. Это катастрофа», — заявил Месси.

Напомним, на данный момент матч Аргентина — Бразилия приостановлен, игроки сборной Аргентины ушли в раздевалку в полном составе после того, как на поле вышли сотрудники местной полиции, чтобы задержать четырех игроков, которых обвиняют в нарушении при пересечении границы. Игроки, летевшие из Великобритании, должны были пройти 14-дневный карантин по антиковидным правилам.