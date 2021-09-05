Пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) выпустила официальное заявление о приостановке матча между сборными Бразилии и Аргентины в Сан-Паулу.

В сообщении КОНМЕБОЛ говорится, что матч, организованный ФИФА в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022, приостановлен по решению судьи.

После этого арбитр и комиссар матча направят отчет в Дисциплинарную комиссию ФИФА, и уже там будут определены дальнейшие шаги по поводу проведения игры.

«Отборочные матчи чемпионата мира — это соревнование ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и развития, находятся в исключительной компетенции этого учреждения», — говорится в сообщении КОНМЕБОЛ.

Напомним, в начале игры на поле вышло несколько сотрудников Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa), которые хотели задержать четырех аргентинских футболистов за нарушения при пересечении границы.