Главные новости с футбольных полей, теннисных кортов и автодромов — в традиционном дайджесте событий дня от Nevasport за 5 сентября:

Матч Бразилия — Аргентина остановлен. Полиция вышла на поле, чтобы задержать четырех аргентинцев

Матч между сборными Бразилии и Аргентины по футболу был приостановлен из-за выхода на поле сотрудников полиции. Игра проходила на стадионе «Коринтианс» в Сан-Паулу. В начале встречи на поле появились сотрудники Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa), чтобы задержать 4 футболистов Аргентины за нарушение при пересечении границы. Игроки из Великобритании должны были отсидеть две недели на карантине.

Россия обыграла Финляндию на чемпионате Европы по волейболу

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Финляндии в рамках группового этапа чемпионата Европы по волейболу 2021 года. Игра прошла на стадионе «Тампере Айс» и завершилась со счётом 3:1 в пользу российских волейболистов. Счет по партиям 22:25, 25:15, 25:23, 25:17 в пользу сборной России.

Медведев в трех сетах победил Эванса и вышел в 1/4 финала US Open

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, обыграв представителя Великобритании Даниэля Эванса. Игра прошла на стадионе Артура Эша и завершилась в трёх сетах. Счёт 6:3, 6:4, 6:3 в пользу Медведева. Теннисисты провели на корте один час и 43 минуты.

Тарасова и Морозов сменили короткую программу после турнира в Бостоне. Известна новая музыка

Российские фигуристы, чемпионы Европы и призеры ЧМ Евгения Тарасова и Владимир Морозов сменили короткую программу, с которой они будут выступать в олимпийском сезоне. Фигуристы представят новую короткую программу на открытых контрольных прокатах сборной России в Челябинске. Известно, какой частично будет музыка для новой программы: пара использует саундтрек из фильма «МЫ. Верим в любовь» авторства Абеля Коженевски.

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов, Мазепин сошел на 43-м круге

Голландский пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов, 13-й этап чемпионата Формулы-1 в сезоне-2021. Эта домашняя победа позволила Ферстаппену возглавить турнирную таблицу зачета пилотов. На втором и третьем местах расположились гонщики команды «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас.