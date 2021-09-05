Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони высказался об инциденте на матче против сборной Бразилии в отборе на ЧМ-2022.

Слова Скалони цитирует портал EiF Soccer. Напомним, вся сборная Аргентины ушла в раздевалку после того, как на поле вышли сотрудники Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa), чтобы задержать 4 футболистов Аргентины за нарушение при пересечении границы.

Тренер отметил, что очень расстроен, но никого не винит. По мнению Скалони, не стоило задерживать игроков прямо на футбольном поле.

«Этот матч должен был стать праздником. Если честно, у меня нет слов. Я бы хотел, чтобы люди в Аргентине поняли, через что я прохожу. Я не позволю депортировать моих игроков», — сказал Скалони.