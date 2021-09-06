Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение о том, что ирландец Конор Макгрегор мог бы погибнуть в их поединке, если бы рефери не вмешался в нужный момент.

В интервью ютуб-каналу iAmTheBay Нурмагомедов заявил, что судья Херб Дин, если говорить откровенно, спас Макгрегору жизнь в этом поединке.

«Представьте, что было бы, если бы там не было Херба Дина. Конор погиб бы. Он стучал, но я крепко держал его. Хербу Дину пришлось отдирать его от меня рывком», — рассказал Нурмагомедов.

Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора прошел в октябре 2018 года и стал для российского бойца первой успешной защитой чемпионского пояса UFC в легком весе. После этого Хабиб защитил пояс еще дважды.