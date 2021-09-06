Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Фатма Аль-Наими рассказала о том, собираются ли вводить в Катаре специальный дресс-код для футбольных болельщиков.

Слова Аль-Наими цитирует портал «Чемпионат». По словам эксперта, сейчас в Катаре живут люди со всего света, а Доха стала целым мультикультурным мегаполисом.

«В Катаре, конечно, относительно консервативное общество, однако нет строгих запретов в отношении того, что вы можете или не можете носить в городе или на пляжах у отелей», — отметила Аль-Наими, добавив, что в религиозных местах, мечетях и зданиях правительства предполагается, что у людей будут прикрыты плечи и колени.

По словам Аль-Наими, существует много других стереотипов связанных с Катаром.

«Иногда люди, которые сюда приезжали, спрашивали: «Там будет машина?», а я говорила: «Конечно. А чего вы ожидаете? Верблюда?» В целом мы стараемся соблюдать баланс», — отметила Аль-Наими.