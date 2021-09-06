Московский «Локомотив» выпустил официальное заявление по ситуации с гвинейским футболистом Франсуа Камано, который застрял в родной стране из-за свершившегося государственного переворота.

Ранее мировые СМИ сообщили о том, что вооружённая группа захватила в заложники президента Гвинеи. Было приостановлено действие Конституции страны, а также заблокированы все возможности въехать в страну и покинуть ее в течение недели.

В «Локомотиве» заявили, что предприняли уже все возможные действия и продолжают следить за развитием ситуации. «Франсуа находится в своём доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Франсуа Камано перешёл в «Локомотив» летом 2020 года, его контракт с клубом действует до 2024 года.