Пресс-служба футбольного клуба «Локомотив» в социальной сети опубликовала сообщение по ситуации с форвардом Франсуа Камано. Игрок не может вылететь из родной Гвинеи из-за государственного переворота, который произошел в стране накануне.

Политическая ситуация в Гвинее сейчас тяжелая, а все пути въезда и выезда из страны закрыты. По этой причине Камано пока остается в Гвинее, а «Локомотив» «прилагает все усилия», чтобы нападающий смог вылететь из страны.

Футбольный клуб «Локомотив» утверждает, что «предпринял все возможные на данный момент действия». Руководство клуба «продолжает следить за развитием ситуации».

«Франсуа находится в своём доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба», — сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Напомним, 11 сентября в рамках 7-ого тура Российской Премьер- Лиги «Локомотив» проведет встречу против самарских «Крыльев Советов».

В этом сезоне футболист за «красно-зеленых» провел 7 матчей. Результативными действиями в этих встречах Камано не отметился.