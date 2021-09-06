Колумбийский нападающий шотландского клуба «Рейнджерс» Альфредо Морелос попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

Информацию об этом сообщает портал Todofichajes. По данным издания, «Зенит» проявляет интерес к игроку, который в летнее трансферное окно чуть не перешёл в португальский «Порту». 25-летний нападающий был близок к трансферу, но клубы не смогли договориться о сделке.

Текущее соглашение Морелоса с «Рейнджерс» рассчитано до лета 2023 года. Его трансферную стоимость эксперты оценивают в 12 миллионов евро. Ранее форвард выступал за «Индепендьенте Медельин» и финский ХИК.

В сезоне-2021/22 Морелос провел 7 матчей за «Рейнджерс» во всех турнирах, на его счету 4 забитых мяча и одна результативная передача.