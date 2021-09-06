Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу слов, сказанных главой «Мерседеса» Вольфа. Австрийский бизнесмен Тото заявил, что он не пытался препятствовать переходу Александера Албона в команду «Уильямс». Хорнер же считает, что команда «Мерседес» хотела заблокировать переход Албона в стан своего клиента из-за того, что Александер имеет отношение к «Ред Булл».

«Комментарий Вольфа немного странный. Конечно, «Мерседес» имеет огромное влияние. Но я уверен, что «Уильямс» выберет тех пилотов, которых захочет. Надеюсь, ситуация разрешится к концу недели или около того. Сам Албон отдаёт предпочтение «Уильямсу»», — приводит слова Кристиана The-race.com.

Напомним, за «Мерседес» в этом сезоне выступает Льис Хэмилтон и Валттери Боттас. В личном зачёте после Макса Ферстапена из австрийской команды «Ред Булл», который располагается на первом месте, в тройке лидеров в таблице Хэмилтон на второй, а Боттас на третьей строчке соответственно.

Ранее СМИ сообщали, что на Александера Албона также претендует «Альфа-Ромео», где принадлежность гонщика к системе австрийской команды не будет иметь значения.