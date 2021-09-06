В итальянском городе Бергамо с 9 по 12 сентября пройдет турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy, на котором выступят Алиса Лью из США, Кирилл Халявин из Испании и другие прославленные фигуристы. Российских спортсменов среди участников соревнований нет.

На турнире примут участие следующие фигуристы: Алиса Лью из США, Екатерина Куракова из Польшы, Владимир Литвинцев из Азербайджана, Ева Лотта Киибус из Эстонии, Даниэль Грассль из Италии, Морис Квителашвили из Грузии, Константин Милюков из Беларусии.

В танцах на льду выступят Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии, Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен из Канады и Сара Уртадо с чемпионом страны Кириллом Халявиным из Испании.