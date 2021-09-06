Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию Чемпионата мира-2022 Фатма Аль-Наими сообщила, о том, что в Катаре будут продавать алкоголь для фанатов.

«Алкоголь — не часть нашей культуры, но он будет доступен в определённых зонах. Алкоголь будет доступен в фан-зоне», — отметила в интервью изданию «Чемпионат» Фатма Аль-Наими.

Также чиновник из Катара заявила, что продажа алкоголя будет доступна в барах и ресторанах отелей.

Отметим, в этом арабском государстве законом запрещено употреблять алкоголь в общественных местах и на улице. Распитие алкогольных напитков в барах и ресторанах отелей было разрешено. Правда выносить на улицу спиртное категорически запрещено.

ЧМ состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря в следующем году.