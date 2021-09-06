Лыжник из России Глеб Ретивых рассказал о своих эмоциях от совместных тренировок с лыжниками — итальянцами Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани.

«Совместные тренировки с итальянцами это новый опыт не только для меня, но и для них, я так думаю»,-рассказывает Глеб Ретивых.

Федерико Пеллегрини носит звание одного из самых лучших лыжников в мире. На постоянной основе он соревнуется с Йоханнесом Клэбо, всегда выигрывал Кубки мира на спринтерских дистанциях. Тренироваться с такими спортсменами вместе приносит нашим лыжникам не только удовольствие, но еще и полезный опыт.

«Для того, чтобы становится сильнее и лучше всегда необходимо тренироваться с партнерами сильнее себя. Это главное правило, которое усваиваешь за свою спортивную жизнь», — говорит Глеб.

Глеб рассказал, что на его памяти впервые такое происходит, когда лыжники из разных стран со всего мира тренируются вместе. Он уверен, что зимой такие тренировки принесут свои плоды. Так же он отметил: » Надеюсь, что все тренировки с другими лыжниками нам помогут нам выиграть у норвежцев».