В России согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф на понедельник, 6 сентября, выявлено 17 856 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни.

За последние сутки зафиксировано 790 летальных исходов, а полностью выздоровели 14 276 человек.

Наибольший прирост заболеваемости вновь зафиксирован в Москве — 1463 человека. В Санкт-Петербурге выявлено 690 новых случаев заражения, а в Ленинградской области заразились вирусом Covid-2019 189 человек.

В общей сложности за время пандемии было проведено 178,1 млн тестов. 181 637 жителей страны скончалось от коронавируса, еще 6 148 250 человек успешно преодолели болезнь.