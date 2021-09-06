Главный тренер московского клуба «Динамо» Алексей Кудашов одержал 200-ю победу в Континентальной хоккейной лиге в качестве главного тренера. Такое знаменательное событие произошло в матче против «Сибири» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу москвичей.

Специалист стал 12-м в истории, кому удалось достичь такого успеха. Больше Кудашова побед у Вячеслава Быкова- 201, Валерия Белоусова -227, Ильи Воробьёва- 233, Милоша Ржиги — 267, Андрея Назарова — 271, Андрея Скабелки — 271, Игоря Никитина — 272, Зинэтулы Билялетдинова — 360, Владимира Крикунова — 370, Олега Знарка — 424 и Дмитрия Квартальнова — 484 победы.

Напомним, что в этом сезоне «Динамо» одержали две победы в двух матчах. Московский клуб обыграл минское «Динамо» со счётом 4:1 и команду «Сибирь» со счетом 4:0. В следующем матче подопечные Кудашова встретятся с «Авангардом». В этой встрече наставник «бело-голубых» может догнать Вячеслава Быкова по количеству побед в Континентальной хоккейной лиге.