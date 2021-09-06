Панарин и Бучневич болеют за Даниила Медведева на US Open

Панарин и Бучневич болеют за Даниила Медведева на US Open

Российские хоккеисты Артемий Панарин и Павел Бучневич, выступающие в НХЛ, поддержали теннисиста Даниила Медведева в матче 1/8 финала US Open против британца Дэна Эванса. Встреча завершилась со счетом по сетам 6:3, 6:4, 6:3.

Артемий Панарин опубликовал в сторис своего инстаграма фотографию, на котором он с Бучневичем на трибуне держат флаг России с подписью «Победюн ????» и отметкой аккаунта теннисиста.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев успешно выступает на US Open.

В четвертьфинале Даниил Медведев встретится с Ботиком ван де Зандсхалпом. Теннисист, располагающийся на 117 месте в мировой рейтинге, стал сенсацией этого турнира, попав в основу из квалификации.