Теннисист из России Даниил Медведев на пресс-конференции, посвященной выходу в четвертьфинал Открытого чемпионата США, дал ответы на интересующие многих вопросы о возможном родстве с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, а так же с теннисистом из Украины Андреем Медведевым.

«Андрей Медведев не является моим родственником, просто однофамилец. Мы знаем друг друга заочно, но никогда не общались. Я видел его на турнирах легенд. Он был прекрасным теннисистом и является хорошим тренером. Возможно, мы когда-нибудь с ним пообщаемся», — говорит Даниил Медведев.

Как рассказывает Даниил, его фамилия происходит от слова «медведь», однако с этим животным спортсмен себя не ассоциирует. Теннисист так же говорит о том, что и с экс-президентом России Дмитрием Медведевым он не имеет никакого родства.